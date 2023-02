Saksa teadlased tegid magamata inimeste ajust magnetresonantstomograafia (MRI) skaneeringud, mida nad võrdlesid samade inimeste ajuskaneeringutega pärast korralikku ööund. Tulemused avaldati 20. veebruaril ajakirjas Journal of Neuroscience ja need viitavad sellele, et üks öö magamatust põhjustab ajus sarnaseid muutusi, mida on märgatud pärast ühe- või kaheaastast vananemist.