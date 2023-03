TWITTERIMÖLL ⟩ «Kui ma lendasin, siis lendas mulle vastu üks ingel!» Mart Helme jutustus andis naljahammastele tööd

Kõik sai alguse EKRE poliitiku Mart Helme kõnest, kus ta kirjeldas, kuidas ta oli lennanud levitatsiooni korras Eesti kohal ning näinud enda all aeglaselt surevat mahajäetud maad. «Ja kui ma lendasin, siis lendas mulle vastu üks ingel,» rääkis Helme. «See ingel võttis mu kätest kinni ja ütles, et sa pole veel kõike näinud, et vaata teraselt alla. Ma vaatasin ja olin Tallinna, Toompea kohal. Et sealt ilmub tintjat suitsu, udu mis valgub mööda Eestit laiali. See oli hirmutav, sest see udu oli kuri, seal lausa oli tigedus,» lausus Helme.