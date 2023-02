SODIAAGISOSINAD ⟩ Käes on aasta erilisim aeg, mil tegeleda südameteemadega: tervenemine on võimalik

Soovitused nädalaks

Mõõkade kaks leiab meid ristteelt. Oleme olukorras, kus teame, et peame mingi valiku tegema, aga meil on tunne, et meil on liiga vähe informatsiooni, meie silmad on seotud ja kasvamas on hirm, et ükskõik, kumma valiku teeme, haavame sellega ennast või teisi.