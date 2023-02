NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on võimsad südamete avanemised: märku võib anda ka hingehaav, mis tahab terveneda

Kuutsükkel on jõudnud esimesse veerandisse ning Kuu kasvab jõudsalt - sel nädalal on tegutsemise ja energia väljapoole suunamise aeg.

Ent see on ka üks väga eriline nädal, kuna planeediseisudes tekivad ainult ühendused. Suuri aspekte on väga vähe ning kõik, mis on, on ühendused - need on planeetidevahelised tsüklitäitumised, mil vastavates teemades alustatakse koos uut peatükki. See nädal võivad selgineda mõned päris olulised sammud, mis juhatavad tulevikku.

Eriti aktiivne on sel nädalal Veenus, mis hakkab suure hooga südameid lahti muukima.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäevaõhtul on juba tunda Veenuse ühendust Jupiteriga, mis läheb täpseks küll neljapäevahommikul. See on iseenesest südant avav ja avardav seis, mis tekitab suurema soovi elu nautida ning mistahes olukordadele positiivsest küljest läheneda. See on väga optimistlik mõju, mis äratab usaldust, lahkust ja suuremeelsust. Eriti kasulik on see aeg neile, kel muidu süda lukus või pettumus hinges - nüüd on võimalik jäämüürid sulama panna.