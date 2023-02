JUBA TÄNA ⟩ 5 põnevat fakti, mis panevad sind filmi «Soo» teise pilguga vaatama

Looduslik ilutulestik

Oskar Luts on oma «Soo» jutustuses korduvalt virvatulukesi maininud – samuti käivad need läbi paljude maade rahvapärimusest. Kuigi filmis me virvatulukesi ei kohta, on tegemist lisaks legendile siiski ka reaalselt esineva loodusnähtusega. On tugev hüpotees, et virvatuled on rabataimede lagunemisel tekkinud gaaside ja hapniku kokkupuutel iseeneslikult süttinud ja kiirelt ära põlevad leegid. Siiski ei ole teadlased tänini suutnud virvatulesid laboratoorselt taas-tekitada.