NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kaksikute populaarsus kasvab, Skorpion võib teisi tervendada

Ees on väga eriline nädal, mil planeetide vahel toimuvad üksnes ühendused: armastuseplaneet Veenus liigub ühendusse õnnestava ja avardava Jupiteri ning «haavatud ravitseja» Chironiga , samas kui sõnumitooja Merkuur jõuab ühendusse karmi reaalsuse õpetaja Saturniga . On, millega silmitsi seista.

Ent tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.