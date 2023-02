FOTO ⟩ Elina Pähklimägi särab presidendi vastuvõtul uue kaaslase käevangus

Möödunud nädalal kirjutasime, et näitlejanna süda on võetud. Uueks väidetavaks kaaslaseks olevat siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse jurist Tanel Terase. Ta on tegutsenud ka ettevõtjana ja olnud Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige.