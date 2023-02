KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Kristel Aaslaid enesevigastamisest: ma ei vaatanud mõni aeg üldse peeglisse, sest ma vihkasin seda, mis vastu vaatas

Kristel Aaslaid (33) on naine, keda võib nimetada multitalendiks. Teda saab näha näitlemas teleekraanidel, kogeda õhtut tema juhtimise all või kuulata tema loodud muusikat raadiost hommikuti tööle sõites. Seriaalist «Padjaklubi» tuntuks saanud Kristel on andekas kõiges, mida teeb.