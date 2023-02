VÄGISTAMISVASTASED PÜKSID ⟩ Naiste jaoks loodi luku ja alarmiga aluspesu

Ettevõte nimetab unikaalset toodet «Safe Shorts'iks» ehk «Turvalisteks püksteks». Need on tehtud rebenemiskindlast kangast, mida on raske katki lõigata või puruks rebida. Aluspesul on ka lukk ja valjuhäälne häiresüsteem – kõik selleks, et ründajat eemal hoida.

Vägistamisvastastel pükstel on mitmekihilised kaitsemeetmed

Esiteks on pükste nöörid on valmistatud tugevast materjalist, mida on väga raske katki rebida või lõigata.

Teiseks on pükstel lukk, mis takistab pükste allatõmbamist.

Kolmandaks asub jalgevahel pehme kaitse, mis takistab samuti pükste rebenemist.

Ja lõpuks on pükste küljes ka alarm, mis igasuguse rikkumise korral annab valju helisignaali (130 detsibelli). Häire läheb käima ka siis, kui nööre järsult tõmmata, mis võib aidata ründajaid eemale peletada ja kõrvaliste inimeste tähelepanu saada.

Lühikeste pükste looja Sandra Seilz jõudis toote loomiseni seetõttu, et tundis end igapäevaste jooksmiste ajal ebaturvaliselt. Teda ründas kord kolmeliikmeline seltskond, kes tormasid tal sörkimise ajal pükse maha võtma. See rünnak jättis talle väga sügava armi.

«Turvalised lühikesed püksid pakuvad kolmekordset kaitset seksuaalsete rünnakute eest ja me oleme nende üle väga uhked,» ütles Seilz Sputnik Deutschlandile.

Toode on saanud suurt tunnustust, kuna Saksamaal Kölnis leidis möödunud aastavahetusel aset meeletu naiste seksuaalsete rünnakute laine.

Unikaalse disainiga aluspesu on saadaval kahes vormis, «Safe Shorts» sörkimiseks ja «Safe Pants» igapäevaseks kasutamiseks. Mõlemaid saab kanda seeliku all või pükstega.

Oberhausenis asuv ettevõte väidab, et nad on tellimustega üle koormatud. Soovijaid on nii Saksamaal, Jaapanis, Soomes, Rootsis, Itaalias, Taiwanis kui ka Ameerika Ühendriikides.