20. veebruaril kell 09.05 algas kuuloomine Kalade sodiaagimärgis ning sellega koos viimane kuutsükkel sodiaagiringis, sest Kalad on ringi viimane märk. See kuutsükkel on teistest mõnevõrra tundlikum ning tegeleb teemadega, mis on viimase 11 kuu jooksul alateadvusesse kogunenud. See on ka ühendav kuutsükkel, sest Kalad ühendab iseendasse kõik üksteist ülejäänud tähemärki - selles on olemas ka kõikide teiste tähemärkide jooned.