NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on kiired ja äkilised käigud, kuid nädalalõpus tärkavad tunded

See nädal algab kuuloomisega Kalade sodiaagimärgis, mis tähendab, et on uute seemnete külvamise aeg. Kuna oleme kuutsükli alguses, on uued olulised suunad vaid intuitiivselt tunnetavad ning olulisem ongi leida enda sees see, mida oma elus kasvatada ja arendada soovime. Nähtavad tulemused saabuvad hiljem. Praegu on nö inkubeerimise aeg.

Nädala keskpaik kujuneb üsna rahutuks, kuid on võimalik teha kiireid samme ja otsuseid ning mistahes seisakust edasi liikuda.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval liigub Chiron sekstiilis Merkuuriga, mis võimaldab tuua valustatesse või tundlikesse suhtlussituatsioonidesse tervendust. Vestlused, mis algavad haavatavast kohast, võivad viia hoopis tervenemiseni. Siin on suur potentsiaal arusaamatuste ületamiseks. Osapooled võivad kergemini tunnistada ja näha oma vigu.

Samal ajal on Veenus sisenenud värskelt Jäära - armuasjades muututakse nüüd südikamaks, kiiremaks ja kannatamatumaks. Kergem on kiiresti ära armuda, aga ka ruttu üle saada. Sotsiaalsetes situatsioonides hakatakse otsima rohkem väljakutseid, põnevust ja isegi võistlusmomente. Paraku armastuseplaneet Veenus end selles energias kõige mõnusamini ei tunne, kuna Jäär on mehelik ja sõjakas. Aeg soosib rohkem neid, kellel on endil ka Veenus tulemärgis (Jäära, Lõvis või Amburis).