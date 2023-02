VIDEO ⟩ Mäetagusel sisenesid tundmatud mehed ettevõtte territooriumile. «Kaamerad olid nad keeranud üles.»

Mehed olid jõudnud territooriumil asunud kütusevaatidest varguse eesmärgil välja pumbata üle 700 liitri diiselkütust. Maarja Jaani sõnul on politseil alust mõlemat meest kahtlustada veel mitmes Ida- ja Lääne-Virumaal toime pandud kütusevarguses. „Meil on põhjust arvata, et mehed on Virumaal alates möödunud aasta septembrist tegutsenud süstemaatiliselt ja toime pannud veel teisigi kütusevargusi, kuid kõiki täpsemaid asjaolusid selgitame kriminaalmenetluses,“ lisas Jaani.