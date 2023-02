Jäära veetlus ja sära hakkavad nüüd rohkem silma paistma ning samas hoiab ta end ise justkui veidi rohkem tagasi kui tavaliselt. Võibolla see tähendab, et mida vähem Jäär ennast ise esile pressib, seda rohkem teised teda hindavad. Sissetulekute ja ressursside osas võib tulla ette ootamatusi, kuid Jäär leiab täpselt õiged sammud, mida ta edasi astuma peab, ning õiged inimesed, kellega ta läbi rääkima peab. Eriti nädala teises pooles on Jääral teiste üle palju maagilist mõjuvõimu.