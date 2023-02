Kui tundub, et iseenda ja teiste eludes on tekkimas üha rohkem survet, võib asi olla Pluuto saabumises kriitilisse 29. kraadi. Loe lähemalt, millest see taevaseis räägib.

12. veebruaril jõudis Pluuto esimest korda Kaljukitse viimasesse kraadi ehk 29. kraadi, mida peetakse astroloogias kriitiliseks kraadiks . 23. märtsil 2023 siseneb Pluuto 0 kraadi Veevalajasse, hakates käivitama suurema jõuga paljuräägitud Veevalaja ajastut. Ent aeg, mis selleni on jäänud, on sümboolselt suure tähendusega ning väga laetud.

Iga kord, kui mõni planeet jõuab sodiaagimärgi 29. kraadi, on ees intensiivsed sammud. See on justkui uks kahe toa või trepp kahe korruse vahel – läbiminek nõuab tähelepanu ja pingutust. See on üleminekuline aeg, mis viib kindla sodiaagimärgi omadused, mida parajasti lõpetatakse, kriitilisse manifestatsiooni.