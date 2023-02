SODIAAGISOSINAD ⟩ Ees on kirkad hetked, mis näitavad, kuidas eesmärkide suunas liikuda

Soovitused nädalaks

Sellel nädalal on aktiveeritud korraga unistused ja ideaalid, aga ka tugevam reaalsustaju - on aeg, et võtta end kätte ja liikuda edasi uuele tasandile.

Kui kokku satuvad Täht ja Mõõkade äss , siis tähendab see suure mõtteselguse ja klaarsuse saabumist. Mingi asi saab sulle väga kirkalt selgeks ja see viib sind uue alguseni.

Mis on see, mis on su mõtteid painanud ja meeleolu kiusanud? Nüüd võib loota, et see asi laheneb ning saad mõttepuntrad lahti sõlmitud.