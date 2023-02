KOHALIK MINILOOMAAED? ⟩ Keila elanik hoovi jalutanud loomast: arvasin, et peaks vähem «Avandit tegema»

Facebooki grupis «Keila valla elanikud» jagab kohalik meeleolukat fotot koduloomast, kes on uidanud tema koduhoovi. «Ega ma täpselt ei teagi, kust ta tuli, kuid peremees on tal olemas,» sõnas postituse tegija, lisades, et loom tuli küla pealt, kuid kõrvalnaabri oma ta ei ole. Mehe sõnutsi ei olnud loom temaga kuri, vaid pigem sõbralik. «Pole siin karta midagi!»

Tundmatu loom koduhoovis tekitas mehes omamoodi tundeid. «Arvasin, et peaks vähem «Avandit tegema»,» ütles ta üllatava vaatepildi kohta ja lisas huumoriga, et nime ega ka omaniku kontakti kaelarihmal kirjas ei olnud. Mis loomaga siis täpsemalt tegemist on, ei osanud ta öelda. Meesterahva sõnutsi naabril päris miniloomaaeda ei ole, kuid siga, lehm ja kukk on täitsa olemas. «Äkki midagi on veel, aga me väga ei suhtle.»