«Saadaksin Eurovisioonile hoopis nemad!» ⟩ 2 Quick Starti uus lugu lööb rahva seas laineid. Pearu Paulus: ei oleks oodanud, et see sellist reaktsiooni põhjustab

Pearu Pauluse ja Alar Kotka eestvedamisel toimiv bänd 2 Quick Start kütab 90ndatest alates kuni tänase päevani lavalauad tõeliselt kuumaks ning on muuseas Eesti üks kõige tahetum pulmaansambel.

Juba ammu on fännid kurtnud, et menubänd pole pikka aega midagi uut välja lasknud. Viimast lugu «Löök allpool vööd» esitleti viis aastat tagasi EMA galal, ning raadiotesse jõudis see alles 2021. aastal remiksi näol. «Eks nende uute lugudega on nii nagu on. Sellel peab mingi point olema,» põhjendab Pearu, miks viimasel ajal on uut loomingut harvemini ilmuma hakanud.

2 Quick Start täitis Eesti Laulu finaalsaates fännide soovid ja esmaesitles värsket lugu «Ristteel». «Sõnade autor on Heiti Kender, kellega meil on hea koostöö. Ta on meie viimasele albumile päris mitu lugu kirjutanud. Viis on meie (Alar Kotkas, Pearu Paulus, Ilmar Laisaar) ühislooming,» sõnas Pearu.

Lugu jõudis raadiotesse nädalavahetusel. Kui uurisime, kas uuele loole ka muusikavideo tuleb, hakkas Pearu muigama. «Ei tea... ei tea... Ma ei mäleta millal 2 Quick Start viimati video loole tegi. Vaatame... Sisu on selline, et väga lihtne oleks videot teha.»

«Mulle on väga positiivset tagasisidet tulnud ja seda on väga meeldiv kuulda. Järelikult tegime õigesti. Ei oleks oodanud, et uue loo välja andmine sellist reaktsiooni põhjustab,» on Pearu tänulik sooja vastuvõtu eest.