Leedu saatejuht pillub Eesti Laulu suunas kriitikanooli: kõik tundus natuke veider, nagu 10 aastat tagasi

Daugelaite ütles, et hoidis pöialt nii Alikale kui Olliele, ent Eurovisioonile oleks pidanud sõitma teiseks jäänud Ollie. «Mõlemad olid väärt võimalust minna esindama Eestit, aga oleksin rokilaulu kasuks otsustanud, sest see oli väga hästi tehtud lugu ja ka live-esitus oli hea,» kommenteeris Daugelaite Ollie lugu «Venom».

Kuigi võidulugu «Bridges» ja Alika Milova esitust peab ta vokaalselt väga tugevaks, siis lavakujunduses võiks leedulanna arvates midagi enamat olla. «Alika on imeline vokalist, lugu ise kõlab raadiosinglina väga-väga hästi. Võib-olla on selles liialt palju frustratsiooni ja masendust... Ma arvan, et Liverpooliks mõtlevad nad midagi uut välja,» rääkis ta visuaalsest küljest.