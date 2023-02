TÄNA OTSE ELU24-ST ⟩ Naudi Eesti Laulu finaali koos Brigitte Susanne Hundi ja ansambliga Põhja-Tallinn

Eelmisel aastal oli meil stuudios külas Brigitte Susanne Hunt koos Kristina Pärtelpojaga, kes seekord elab võistlusele kaasa Tondiraba jäähallis kohapeal.

Hunt ütleb, et pole just meelega ühtki artisti ega laulu kuulanud, et tuua lugejateni kõige ehedam reaktsioon. «Muidugi tänan usalduse eest, Elu24, ja äärmiselt tore, et mind pannakse kokku teistpidi spetsialistidega. Tuleb vahva õhtu,» lubab Hunt.

Otseülekande saatejuht, Elu24 päevatoimetaja Merilyn Närep sõnab aga, et on kõikide lugudega vägagi kursis. «Olen väga suur Eesti Laulu ja Eurovisiooni fänn ja neid juba aastaid jälginud ning kajastanud. Ma oma lemmikuid veel ei reedaks, aga seda võin öelda, et võistlus tuleb tihe. Loodetavasti naudite saadet koos meiega!»

Keda ennustatakse võitjaks?

Favoriit on selgelt Alika – tema laul «Bridges» on praegu kõigi televaatajate täielik lemmik. Alika võitu pakutakse juba koefitsiendiga 1,18.

OlyBeti tootejuhi Tanel Tursa sõnul võivad lisaks Alikale potentsiaalsed võitjad olla Ollie «Venom», Bedwettersi «Monsters» ning Sissi «Lighthouse». Sellegipoolest prognoosivad eestlased praeguse favoriidi Alika tõsiseimaks konkurendiks Olliet. Artist oli esimeses poolfinaalis žürii lemmik ning samuti on ta Eurovisiooni fännide favoriit. Realistlikult mõeldes võib näha ka seda, et Bedwetters ja Sissi võivad Eesti Laulu sõprade silmis päeva kokkuvõtteks peale jääda.