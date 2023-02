Tallinnas ja Harjumaal ligi 50 000 euro väärtuses tööriistu varastanud mees mõisteti trellide taha

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab 32-aastast Sander Kadarik ku süstemaatilistes vargustes Tallinnas ja Harjumaal, millest suurem osa on toime pandud sissetungimisega. Mullu suvel üldjuhul ehitussoojakutest tööriistu ja seadmeid varastanud Kadarik põhjustas prokurör Laura Liisa Mölder i sõnul kahju 18 kannatanule. Kriminaalasjas on esitatud 14 tsiviilhagi, mille hüvitamiseks tuleb Kadarikul välja käia enam kui 46 000 eurot.

Kadarik ütles 10. veebruaril Harju maakohtus toimunud istungil, et süüdistus on talle arusaadav. «Tunnistan end süüdi ja kahetsen tehtut,» lausus ta ning põhjendas, et pani vargused toime vajadusest peret üleval pidada.