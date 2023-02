Märt Avandi koduteater Endla sai näitleja sõltuvusest teada saatelõigust: kolleegide eest hästi hoitud saladus

Näitleja Märt Avandi tunnistas kolmapäevases «Pealtnägijas», et tarvitas kümme aastat narkootikume. «Hoiduge sellest. See tee on ränk, rängem, kui te arvate. Ärge proovige seda. See pole seda väärt,» on avameelse paljastuse teinud näitleja sõnum.

Samuti tunnistas näitleja, et inimesed on teda korduvalt laksu all näinud. «Te olete näinud mind saadet juhtimas, te olete näinud mind etendust juhtimas laval, te olete kontsertidel ka...» loetleb Avandi. «Ütleme nii, et kogu oma töö ja kõikide laval olekute kontekstis on neid [kordi] vähe, aga neid on olnud nende aastate jooksul ikkagi palju.»