NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kalad suudavad kõik ära võluda, Veevalaja peaks delegeerima oma koormat

Jäärad võivad sattuda sel nädala romantilise unistuse lõksu, mis paraku jääbki unistuseks. Mõnel juhul tekib Jääral salajane afäär, mis pole mõeldud päevavalgust nägema. Ent samuti on võimalik, et Jäär peab tunnistama seoses oma partneriga midagi sellist, mida ta pigem ei sooviks näha. Paistab, et üks Jäära tulevikuvisioone peab läbima testi, mis väljendub läbi vastuseisu või blokeeringu. Ta ei tohi praegu alla anda, vaid peab tõestama, et suudab pühenduda. Ka üks oluline sõprus võib nõuda Jääralt suuremat tähelepanu.