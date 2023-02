KAS SEE VÕIB KLIIMAMUUTUSE TÕTTU PÄRISELT JUHTUDA? ⟩ Uues menusarjas «The Last of Us» tungivad seened inimeste ajju

Uues seriaalis «The Last of Us» nakatavad inimesi seened ja ühiskond variseb kokku

USA kaabeltelevisiooni HBO uues menukas sarjas «The Last Of Us» on inimkonna väljasuremise äärele viinud seen, mis nakatab miljardeid, tungides ajju ja muutes inimesed zombisarnasteks. Kuigi päriselus praegu sellist apokalüpsise ohtu ei ole, ei tohiks ekspertide sõnul siiski eirata kliimamuutusega kaasenda võivat.