AITA LEIDA ⟩ Pärnus kaduma läinud koera leidjale on välja pandud kopsakas vaevatasu

Koera omanik Aurora kirjutab ühismeedias, et reedel, 3. veebruaril Pärnu linna peale uitama läinud küülikutaksi Nossut nähti viimati Aisa tänava ümbruses. «Arvame, et tal on kuskil seal lähistel soe pesa endale leitud. Liigub kindlasti peatselt ringi, otsib süüa. Hüüdke vaikselt, meelitage toidujadaga, jättes näiteks ka sooja pleedi maha vmt. Sooja igatseb ta hetkel kõige rohkem,» märgib naine, kes on koera leidjale või Nossu leidmiseni viiva kindla info jagajale välja pannud vaevatasu 2000 eurot. «Süda on murtud ja ootan oma silmatera koju!»

Naine pakub, et koer võib olla ka auto peale võetud ja varastatud. «Kui olete näinud, et keegi on kinni püüdnud ja autosse läinud pisikese pruuni koeraga, palun anda sellest kohe märku,» ütleb ta ja lisab, et inimesed, kellel on Pärnus vanaemad-vanaisad, võiks ka neile kadunud koera kohta info edasi anda.