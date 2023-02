NÄDALAPROGNOOS ⟩ Miski võib tulla nüüd päevavalgele ning viia oluliste otsusteni

Reedel jõuab Merkuur ühendusse Pluutoga, lõpetades nende kahe taevakeha vahel eelmise tsükli, mis algas 11.02.2022, ning algatades ka uue. See võib tähistada ühe olulise mõttesuuna muutumist või lõppemist. Siin hakkavad sündima uued otsused, mis põhinevad uuel arusaamisel valitsevast seisundist. Tasub panna tähele, mis sellel päeval selgineb – nii enda sees kui ka endast väljaspool.

Suhtlemine võib muutuda väga intensiivseks ning võib-olla öeldakse välja isegi asju, mida muidu ei julgeks või ei söandaks. See võib olla ka suurte paljastuste aeg, kuna Pluuto survel toob Merkuur välja selle, mida on püütud varjata. Mõned inimesed peavad seisma silmitsi oma kinnisideede ja mentaalsete hirmudega, ent siin on potentsiaalne võimalus nende kütkeist läbi murda.

Laupäeval läheb täpseks Chironi sekstiil Marsiga, mille mõjuväljas viibime tegelikult 8. kuni 14. veebruarini. Siin toimuvad muutused meheliku aspektiga – selle haavatavus tuleb nähtavale, kuid kaasneb ka võimalus seda tervendada. See võib olla paljudele tervenemise aeg, mil elujõud ja motivatsioon hakkavad taastuma. Ent see toimub senise seisundi ja haava aktsepteerimise kaudu – kui see on läbi teadvustatud, vot siis võib hakata pihta tervenemine.

Tulemuseks on taastunud enesekindlus, pealehakkamisvõime, initsiatiivikus, tahe, mida nüüd õpitakse kasutama veidi elutervemalt kui varem. Tegu on aga sekstiili ehk võimaluse aspektiga – kes ise kaasa ei löö, see kasu ei lõika.

See seis aitab ka tunnetada ja parandada sidet oma füüsilise kehaga – soositud on erinevad teraapilised kehalised tegevused. Seega tasub mõelda, mida saaksid pakkuda oma kehale, et tervendavat aega hästi ära kasutada.