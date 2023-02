MURUNIIDUKIST NARKOOTIKUMINI ⟩ Kohtu ees on Viljandi kelmibande, keda süüdistatakse erinevate ettevõtete petmises

Neljapäeval, 9. veebruaril toimus Viljandi kohtumajas üldmenetlus, kus süüdistati Toomas Hunti, Erki Puksat ja Sören Joandit erinevates kelmustega seotud episoodides. Viimased kaks on praegu vahi all. Kohus süüdistab mehi erinevatelt ettevõtetelt ebaseaduslikult asjade väljapetmises. «Selles kohtuasjas on nii palju asju. Ega endal ei ole ka meeles, mis siin on ja mis mitte,» märgib peale istungit kohtusaali ukse taga Toomas Hunt, kes tunnistab, et üks episood on seotud ka narkootikumide käitlemisega.