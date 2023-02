TÄHESEISUD ⟩ Bitcoin võib peagi jõuliselt tõusta: krüptorahal on ees pöördelised ajad

Kevadel kirjutasin bitcoin'i järsult halvenenud seisukorrast ning astroloogilistest mõjutustest selle taga. Tõepoolest, see krüptovaluuta on teinud läbi keerukaid katsumusi – Saturni liikumine üle bitcoin'i sünnikaardi Neptuuni on karm seis, mis toob kaasa pettumust, lahustumist, jõu kaotamist, depressiooni ja lootusetust.