ESIMENE ÜHINE FOTO ⟩ Uus kuum paar! Artjom Savitski naudib kallimaga puhkust palmide all

«Tore näha, et liigud väikeste sammudega pereelu suunas! Kaua ma teid kõiki järgi ootan,» kirjutas telenägu Heelia Sillamaa postituse all kommentaariumis. «Näeme lastevanemate koosolekul,» vastas Arjom naljatledes.

Tallinna Ülikoolis ajakirjandust õppiv Kerttu sõnas nentis toona, et Artjomiga seob neid lisaks muule sarnane huumorisoon. «Mulle meeldib temaga aega veeta, sest kunagi ei hakka igav ei ole vaikset momenti,» rääkis neiu. «Meil on sarnane huumorisoon ja koos aega veetes saab palju nalja ning ta paneb mind ennast hästi tundma.»

Kerttu tegi kaasa ka Artjomi viimase loo «Foorid» muusikavideos. Juba siis spekuleeriti, et noorte vahel on teatav säde. «Eks pean nõustuma, ju siis meil Kerttuga on tõesti mingi keemia,» naeris Artjom toona.

«Ma olen kaua vallaline olnud just sellepärast, et üritasin endast aru saada ja olen sattunud oma teel nii mõnegi samasuguse kollase tule otsa,» rääkis Artjom laulu «Foorid» sõnade tähendusest juulis. «Kui aga tunnen õige inimese ära, siis ei taha sellega kiirustada – vanus juba pressib peale ning loodetavasti on uus suhe see õige ja igavesti.»