«Maksta millegi eest, mida saab tasuta?» Netirahvas naeruvääristab ideed tasulisest sooduskoodide platvormist

Facebooki grupis «Sooduskoodid» lööb laineid postitus, milles kirjutatakse, et paljude grupiliikmete soovil on meeskondlikult plaanis luua tasuline grupp, mille ligipääs on 4.99 eurot kuus. Teadaandes kuulutatakse, et nendeni, kes summa välja käivad, jõuavad ainult parimad pakkumised ja tänu nendele sooduskoodidele on võimalik oma ostudelt sadu eurosid kokku hoida. Tasulise grupi kohtade arv on postitaja sõnul piiratud ning kõigil huvilistel tuleb grupi administraatoriga Facebook Messengeri vahendusel ühendust võtta.