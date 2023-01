NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal viib ootamatute sündmusteni ja lõppeb äreva täiskuuga

Laupäeval teeb Päike kvadraadi Uraaniga, kuid selle mõju on õhus juba reedest ning väljendub tavalisest suurema rahutusena. Paljud sündmused võivad võtta ootamatu käigu - keda see üllatab, keda ehmatab, keda šokeerib. Selle seisu mõju on alati ettearvamatu, aga kindel on see, et kaasneb rahutus. Õnnetused on kergemad tulema. Inimesed võivad reageerida ootamatult ja väga kiiresti, on oht tegutseda läbimõtlematult. See päev võib külvata kaost ja segadust.