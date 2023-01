LIIGA PALJU ⟩ Walesis asuv linn torkab silma tualettruumide suure arvuga

Walesis asub linn nimega Abergavenny, mida tuntakse kui väravat Walesi. Sellel linnal on ebatavaline eelis, mis väljendub selles, et linnas on enneolematult suur arv avalikke tualettruume.

Avalike tualettide korrasoleku eest vastutav ametnik David Jones ütles, et Abergavennys elab umbes 13 000 inimest ja seda arvesse võttes on vetsude arv tõesti suur ning neid hakati sulgema juba mitu aastat tagasi. Näiteks White Horse Lane`i tualetid on kinni alates 2020. aasta aprillikuust, vahendab BBC. Volikogu liige Ben Callard aga väidab, et tema meelest on vähesed vetsud kergesti ligipääsetavad. Kui olla jalgsi linnas koos väikese lapsega, siis polegi nii lihtne tualetti leida.

«Lähimad on ilmselt turuhoone taga, aga kui oled selles linnaosas koos väikelapsega, siis on sinna kauge minna. Sama mure on ka liikumisraskustega inimestel,» avaldab Callard. Seega ei meeldi vetsude sulgemise mõte kõigile ja mõned peavad seda alandavaks.

«See on ebatavaline, et Abergavenny suurusel elanikkonnal on nii palju tualette. Osad lihtsalt tuleb sulgeda,» leiab ametnik Jones. Põhjusena toob ta välja tualettide pidamise suured kulud. 2019. aastal olid renoveerimiskulud katuse- ja kanalisatsiooniprobleemide tõttu hinnanguliselt 93 000 naela. Poliitik Su McConnel ütles seepeale, et «sellise raha eest võiks juba maja ehitada».