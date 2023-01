Võttes arvesse 2023. aasta kõige olulisemaid seise, on võimalik tuua välja sodiaagimärgid, kes teistega võrreldes pääsevad suurematest raputustest ning voolavad aastast üsna muretult läbi.

Ent tuleb pidada meeles, et mitte keegi ei ole pelgalt tema päikesemärk – see on vaid üks osa sünnikaardist, mis mõjutab mõnesid rohkem, teisi vähem. Täpsemad vastused peituvad vaid individuaalses sünnikaardis.