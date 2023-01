Väidetav krediitkaardifirma õngitseb Hiiumaa mehe nimel raha: minu nimi ja pangakonto number...

«Tuli kiri ja sain pakkumise, et saan krediitkaardi,» meenutab Heiti kummalist kirja, mis ühel päeval tema postkasti potsatas. «Vaatasin Facebookist ka ja asi tundus kahtlane – pean maksma 61 eurot ja krediitkaart, kus on laenusumma 2500 eurot juba peal, tuleb koju.»

Heiti tunnistab, et kuigi pakkumine tundus liiga hea, et olla tõsi, kaalus ta krediitkaardi tellimist. «Mõtlesin, aga õnneks sain näpu peale... Tavaliselt küsitakse ikka isikuandmeid, isikukoodi,» jäi ta mõtisklema. «Nii lihtsalt need asjad ei käi, et maksa raha ja kaart on kohe olemas.» Ebausaldusväärsust lisas ka asjaolu, et raha paluti kanda võõrale eraisikule, Marguse-nimelise mehe kontole. «Esimest korda kuulsin sellist asja.»