SEAL TEHAKSE KAART RIBADEKS ⟩ «See aitab kaitsta dokumendi omaniku identiteeti.» Politseisse viidud kadunud ID-kaarti omanikule ei tagastata

Kas ID-kaarti politseijaoskonda tagastades seda tõepoolest tagasi ei saa? Arutelu Twitteris sai alguse sellest, kui üks kasutaja jagas kuvatõmmiseid Facebookist, kus üks kodanik oli leidnud kellegi ID-kaardi ning viinud selle politseijaoskonda. «Leitud ID-kaart. Viidud Rakvere politseiosakonda,» kirjutab heatahtlik leidja. Talle on aga kommentaarides vastatud, et sealt inimene seda enam kindlasti tagasi ei saa. «Politsei teeb need ribadeks, st kaart on olnud kolmanda isiku käes,» teab üks rääkida. Teine lisab, et PPA esindus on «mõttetu koht, kuhu viia» ning lisab, et politsei dokumente tagasi ei anna.