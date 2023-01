Taas teineteist leidnud? Mallukas veetis vana-aasta õhtu teda varasemalt petnud endise kallimaga

Elu24 postkasti saabus eelmise nädala lõpus vihje, et blogija Mallu Mariann Treimann on tagasi koos oma endise maaklerist peikaga, kes teda mõned aastad tagasi avalikult pettis. «Andra Vilbaste Instagrami 31.12.2022 pildilt on näha, kuidas nad on koos üritusel,» seisab vihjes.

Mallu sõbranna, Andra Vilbaste, Instagrami lehel on tõesti postitus vana-aasta õhtust, kus ühised sõbrad, sealhulgas kõrvuti olevad Mallu ja Gert, ühe laua taga istuvad. «Need inimesed on suur põhjus, tänu kellele on iga päev nii ilus ja hea. Nende inimestega on ainult rõõm see aasta ära saata ja uut tervitada! Kujuta ette, et teises toas on veel hunnik lapsi.» seisab Andra Vilbaste postituse pealkirjas.