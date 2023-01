PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. jaanuar: Veevalaja seab uusi sihte.Ambur peab rahaasjad luubi alla võtma

Küllap tuleb ette võtta tegemised, mis varem pooleli jäänud. Või avastad, et miski on lagunenud ning vajab kiiresti parandamist.

Võid tunda kurvastust selle pärast, et sa ei saa endale võimaldada piisavalt mugavust ja luksust. Märka ka väikeseid õnnestumisi!

Üritused kulgevad rahulikult ja reserveeritult. Inimesed on kuidagi vaiksemad, ning ega sul endalgi erilist naljatuju ole.

Sul on kohustusi, mida ei saa edasi lükata ega tegemata jätta. Kindlasti tuleb neile keskenduda, seda isegi ka lõbust loobumise hinnaga.

Veenuse ja Saturni ühenduse mõju all võivad võimust võtta süngemad mõtted. Eneseusku ja lõbujanu on ehk tavapärasest napimalt.

Rahaasjad tuleb ja peab luubi alla võtma, mille tagajärjel võib selguda, et nüüd tuleb kokku hoida. Oled ehk liigselt rahakotti tuulutanud.

Sul tasub plaane seada. Tunned, et sinu õlgadel on nii palju ülesandeid, et hakkad veidike kartma, kas ikka saad hakkama.