PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 18. jaanuar: Kaljukitsel tuleb ohjad hoida kindlalt pihus. Kalad kipuvad vaidlustesse sattuma

Ei tasu hakata asju ajama ametiasutustega, eriti juhul, kui tegemist on rahaasjadega. Ka partneriga pole mõtet tähtsaid teemasid üles võtta.

Eriti raske on sul olukord täna juhul, kui töötad armastatuga samas asutuses või ajate ühist äri. Hoidu vaidlemisest ja riiu kiskumisest.

Töine õhkkond on ärev. Sind ärritab, kui keegi esitab sulle jaburaid nõudmisi ja piiranguid või takistab sinu eneseteostust.

Sul võib tekkida tunne, et kõige lähemad inimesed piiravad ja ahistavad sind. Häirib, kui vanemad sinu armusuhete kohta pärivad.

Kolleegidega pole lihtne läbi saada. Igaüks on pigem enda eest väljas. Mingid täna saabuvad uudised võivad õli tulle lisada.

Päike on ühenduses jõulise Pluutoga. See on taevaseis, mis võib tuua otsustavaid pöördeid. Hoia oma elu ohjad kindlalt enda pihus!