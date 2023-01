FOTOD ⟩ Iso Omenasse on toodud seal elu kaotanud naise pilt ning sülemites lilli

Espoos Iso Omena kaubanduskeskuses hukkus 7. jaanuari õhtupoolikul inimene, kelle turvamehed olid kinni pidanud. Pealtnägijate sõnul ei käitunud naine kinnipidamise hetkel agressiivselt ning palus abi. Lääne-Uusimaa politsei teatas kella kaheksa paiku, et isik suri kinnipidamisel.

«Kinnipeetud naine palus helistada numbril 112,» ütles pealtnägija. Turvafirma tegevjuht kommenteeris, et juhtum on šokeeriv. Algatatud on kriminaalmenetlus ning turvamehi süüdistatakse surma põhjustamises.