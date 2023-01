VENEMAA LIBAHUNT ⟩ Üle 80 naise tapnud sarivägistaja pakub end Ukrainasse sõdima

Popkovi unistus on sõjaväega liituda, eelkõige just Vene palgasõdurite Wagneri rühmitusega. «Olgugi et ma olen kümme aastat vangis olnud, ei arva ma, et uusi asju nii raske õppida oleks,» viitas Popkov oma sõjaväekogemusele ja sellele, et ta harjuks uue sõjatehnoloogiaga kiirelt.