VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti Laulu võistlustules olev M Els avaldab, kuidas tema artistinime hääldada

Looga «So Good (At What You Do)» Eesti Laulu finaali pääsenud M Els tunnistas pärast edasipääsemist, et teda valdab meeletu tänutunne. «Tunnen end väga hästi. Ma olen üli tänulik, kes helistasid ja toetasid, nõu ja jõuga.»

Lauljatar on varemgi Eesti Laulu karussellis kaasa löönud, ent mitte lauljana. «Kui ma nägin, kui tore siin on. Kui ägedad inimesed siis on. Kui lõbus siin on ja kogu see vibe...» selgitas ta, kust tekkis idee Eesti Laulu lavale astuda. «See läks kuidagi hinge. Tundsin, et tahan tagasi tulla.»