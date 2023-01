VIDEO ⟩ Eesti merineitsi Merle Liivand naudib suplust jääkülmas vees

«Tõeliselt lumesse ja külma ilma armunud,» ütleb Merle pildi juures, kus ta kannab vaid ujumistrikood. Ta lisab, et väljas oli pildistamise hetkel -14 kraadi külma. «See on midagi, mida hakkad soojal maal elades igatsema,» avaldab naine.

Merle Liivandist on saanud rahvusvahelise haardega ookeaniaktivist, kes inspireerib väga paljusid inimesi üle maailma keskkonda rohkem hoidma. Näkineiuna ookeanivetes ujudes püstitas Liivand möödunud kevadel oma neljanda Guinnessi rekordi, ujudes monolestaga maratonidistantsi ehk 42,2 km. «Ma ise leiutasin selle rekordi ja mul on hea meel, et ma olen maailmas milleski esimene,» ütles Merle reisisaates «Roaldi retked» ja selgitas, et monolestaga ujumine tähendab seda, et käed ei tohi ujudes tervet ringi ära teha, vaid võivad olla kas ette sirutatud või asetseda küljel. Florida merineitsi ei pea paljuks lisada, et ükski mees pole veel aru saanud, kuidas selline ujumine täpselt käib.