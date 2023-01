Elukaaslasega aastapäeva tähistav Marju Karin üllatunult: härra arvab, et rongisõit on romantika!

«Naised aastapäeva puhul ikka ootavad ja loodavad, et mehed viivad ja möllavad,» jagab Marju Karin Instagramis. «Aga teate mida Lõvi teeb? Ta viib mind roniga Balti jaama ja siis sealt edasi juba rongiga Tartusse,» räägib Marju, lisades, et tema härra arvates ongi tegemist seda sorti romantikaga.

Naine tunnistab, et kõik kes te rongiga sõidate, siis teil ongi kogu aeg romantika. «Kui minuga sõidate, siis on kogu aeg,» vastab selle peale Mauno muheledes. Järgmistes story'des jagab Marju, kus on näha, kuidas Mauno rongisõidu eriti romantiliselt sisustas. «Vaadake milline mees! Teeb rongis piknikulaua meile,» räägib Marju rõõmustades, lisades, et tema ei tea, kus selliseid mehi tehakse.

«Ja saabki neli aastat!» rõõmustas Marju möödunud aastal. Ta tunnistas, et paljud küsisid suhte alguses, kas ta ei karda, et 16 aastat noorem mees ta maha jätab.

«Ärge pabistage tuleviku pärast, see ei pruugi olla nii hirmus. Ja kui mind ka maha jäetakse.... võtan jälle noorema,» nentis 44-aastane Karin. «Valige alati õnn... las olla kasvõi üürike, siis saate hirmus jälle edasi elada ja elektriarveid tasuda.»

Otseloomulikult peatus naine ka elektriarve teemal. «Tahtsin eile revolutsiooni teha... tegin isegi ropu postituse, aga nagu ikka, keegi ütles, et on kirjavead, ja teine, et ma ei tohi sõna vi**u kasutada... hmm, mis sõna enamik arve saajaid kasutas. Ei saa eestlastega ikka mässu teha, seega teen revolutsiooni kodus ja hoian noort meest edasi pantvangis... neli aastat.»