Terviseameti uhhuu-kampaania ja Heinode mõnitamine tekitab rahvas pahameelt. Terviseamet: onu Heino on vaid kujund

Elu24 toimetusega võttis ühendust Rakveres elav Timo, kes on tugevalt häiritud terviseameti kampaaniast «Ära ole #uhhuu, #uhhuu võib tappa!». Mehe sõnul on see kampaania kohatu, sest sildistab ja mõnitab ühte ühiskonnagruppi ehk nn uhhuusid, kes julgevad arstides kahelda. Lisaks häirib Timot see, et kampaanias kasutatakse Heino nime. «Mu tuttava onu nimi ongi Heino. Need Heinod on ju päriselt olemas ja Heino on tegelikult päris levinud nimi. Samuti on sama nimi mitmetel tuntud inimestel, näiteks Heino Elleril,» avaldab Timo. «Kui selliseid reklaame üldse teha, peaksid need olema anonüümsed ja mitte kasutama kellegi nime,» leiab mees.