Ukraina luurejuht: Putin sureb väga kiiresti, loodetavasti varsti

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse juht Kõrõlo Budanov rääkis väljaandele ABC News sellest, kuidas nad on enam kui kindlad, et Venemaa president Vladimir Putin on väga haige ning kauaks teda ei jätku. «Ta on väga pikalt haige olnud, olen kindel, et tal on vähk. Arvan, et Putin sureb väga kiiresti, loodetavasti varsti,» sõnas Budanov jaanuari algul.