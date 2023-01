Raivo Vare: ma ei usu, et see sõda enne Putini surma lõppeb

Ukraina kaitseluure ülem Kõrõlo Budanov rääkis väljaandele ABC news sellest, kuidas nad on enam kui kindlad, et Venemaa president Vladimir Putin on väga haige ning kauaks teda ei jätkuvat. Ukrainlaste lootus on see, et sõda lõppeb enne kui Putin manalateele läheb, sest vastasel juhul ei olevat varsti sõjas mitte ainult Ukraina, vaid ka teised Venemaa naaberriigid.