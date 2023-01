SEIKLUSED ANDALUUSIAS ALAKU ⟩ Kolm naist karavanis: kui tunded keevad üle pea, tekivad ka plahvatuslikud momendid

«Millega me ei üllata,» vastab Eeva küsimusele, millega kolmik Lõuna-Hispaanias Andaluusias seigeldes televaatajat üllatab. Ta selgitab, et nagu ka varasematel aastatel, oli nende reisijuhil Carolal tehtud palju plaane, mis aga tihtipeale erinevate asjaolude tõttu vastu taevast lendasid. «Seetõttu kujuneb seiklus hoopis teistsuguseks ja igav juba ei hakka,» lubab ta.

«Aega on selleks kõigeks vaid kaks nädalat ja kuna Hispaanias on kõik mañana ehk homme, siis läheb meil selle eesmärgi täitmine päris raskeks,» lisab Carola ning märgib, et lisaks Andaluusiale satuvad nad teel olles külastama ka Marokot, Hispaania asumaad Aafrikas ehk Ceutat ja Gibraltarit.