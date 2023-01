NÄDALAPROGNOOS ⟩ Paljud võivad sattuda olulise valiku ette: kas kordad minevikku või liigud edasi?

Kolmapäeval teeb Chiron kvadraadi Merkuuriga, mis lisab päeva suurt tundlikkust sõnade ja mõtete suhtes. See tähendab, et keegi võib kedagi tahtmatult haavata. Mõnikord aga haavame end ise oma mõtetega. See aspekt võib eriti tekitada tunde, et meie eneseväljendusvõime või teadmised ja oskused pole piisavad. Kuna Merkuur on endiselt retrograadne, võib meenuda mõni varasem olukord, kui oleme kellegi sõnade tõttu haiget saanud. See võib nüüd isegi korduda. Samas on siin ka võimalus, et saab mõne sellise vana haava selgeks rääkida. Kui midagi olulist on jäänud välja ütlemata ja see teeb haiget, on nüüd aeg sellega tegeleda.