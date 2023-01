Nädala alguses on Jäär täis põnevaid ideid ning väga kirglik suhtleja. Jutuajamine mõne sõbraga võib võtta kergesti flirtiva alatooni. Ent parim uudis Jäära jaoks on, et sel nädalal pöördub tema valitseja Marss taas otseseks, mis tähendab, et viimaks ometi saavad tagasikäigud läbi ning Jäära energia hakkab uusi tuure koguma. Vaid kolmapäeva paiku võivad leida aset piinlikud või ebameeldivad vestlused, ka ülemus või autoriteedid võivad Jäära kritiseerida. Neljapäeval saab Jäär aga sõpradelt palju toetust.