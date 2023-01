KOMMENTAAR ⟩ Eestimaa Loomakaitse Liit koeralihatoodete reklaamist: ehmatamiseks mõeldud šokeeriv kampaania

«Meieni on jõudnud teave, et tegemist on kampaaniaga, mille eesmärgiks olevat juhtida tähelepanu inimeste silmakirjalikkusele liha tarbimisel,» kommenteerib Eestimaa Loomakaitse Liidu esindaja Pille Tees väidetavalt turule tulevate koeralihatoodete reklaami.