MUUSIKAST ENERGIASEKTORISSE ⟩ Maailma suurima plaadifirma Eesti haru endine juht Irene Kivi: minu eesmärgid said seal täidetud

2021. aasta suvel teatas Sony, et avab Eestis kontori, mille kohalike muusikute nimistut hakkab juhtima Irene Kivi , kes meelitati sinna muusikaportaali Sky juhi kohalt. Täna andis Irene sotsiaalmeedias teada, et on maailma ühe suurima plaadifirma Eesti filiaalist liikunud taastuvenergiaga tegelevasse idufirmasse Sunly, kus tegeleb samuti turundusega.

«Ma olen meelelahutus- ja muusikavaldkonnas töötanud kümme aastat ning kõik minu eesmärgid said seal täidetud,» sõnab Kivi toimetusele ja lisab: «Paljud, kes on töötanud ajakirjanduses, teavad, kui väike eluiga on suuremal osal meelelahutusprojektidest, mida tehakse suure kire ja hingega muidugi. Ma leian, et avastus, millise eluea, energia ning eesmärgiga tööd ma soovin tulevikus teha, oli minu 2022. aasta üks hinnalisemaid märkamisi ning tähtede juurest päikese juurde liikuda oli minu jaoks ainult loogiline samm. (Naerab.) Panustada oma know-how'd (oskusteavet – toim) millessegi sellisesse nagu roheenergia ja -pööre – mis on meie eksisteerimise ja tuleviku lahutamatu ning vaieldamatu osa – on ülimalt põnev!»